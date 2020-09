Covid, in Capitanata quattro positivi al virus rientrati dalla Sicilia. La maggior parte dei contagi nel Barese

Con i nuovi 83 casi come da bollettino epidemiologico di oggi, salgono a 1678 gli attualmente positivi in Puglia, ma aumentano anche i guariti: al 13 settembre 2020 sono 4201, tre in più di ieri. Si aggiungono però altri sette ricoveri, 204 in tutto. Invariato il numero dei deceduti dall'inizio dell'emergenza ad oggi, sempre 570.

Sale a 24,5 l'incidenza cumulata per 10mila abitanti in Capitanata e a 19,5 nel Barese, la provincia più colpita dalla seconda ondata del virus. Resta inviarato il numero dei comuni Covid-positivi e, quindi, anche quelli Covid-free, rispettivamente 21 e 40.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, in provincia di Foggia quattro dei 14 infetti al virus sono rientrati dalla Sicilia. Cinque sono contatti di casi già noti, tre sono persone sintomatiche, c'è anche un cittadino straniero e un'altra persona individuata durante l'attività di screening.

In provincia di Bari 36 degli ultimi 56 casi sono contatti stretti di casi già individuati e sotto sorveglianza. Dei restanti venti il dipartimento di prevenzione ha avviato indagini con l'obiettivo di individuare origine e fattori di rischio.

Il virus non ha risparmiato nemmeno la sesta provincia della Bat: uno dei tre nuovi contagiati è sintomatico mentre su altri due sono in corso indagini epidemiologiche”.

Due i positivi registrati in provincia di Brindisi: si tratta di una coppia che è stata a stretto contatto con un caso già accertato da altra Asl.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I sei casi registrati nel Leccese riguardano cittadini temporaneamente presenti in Salento e già in isolamento, mentre i tre positivi al Covid a Taranto sono pazienti appartenenti a nuclei di congiunti positivi già riscontrati in precedenza e seguiti, osservati, durante indagine epidemiologica del dipartimento di prevenzione