Coronavirus: sette morti e 273 positivi in provincia di Foggia. Record di decessi in Puglia: 26 nelle ultime 24 ore

850 nuovi casi positivi in Puglia su 7543 test per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Questo il bilancio del bollettino epidemiologico del 5 novembre. Di questi 277 sono stati registrati in provincia di Bari, 91 in provincia di Brindisi, 55 in provincia Bat, 273 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 79 in provincia di Taranto, uno attribuito a residente fuori regione e un altro di provincia di residenza non nota.

Record di decessi nelle ultime 24 ore: nove in provincia di Bari, nove anche in Capitanata, sette nella Barletta-Andria-Trani e uno in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono 789 le persone morte per l'infezione da Covid-19.

Salgono a 7.323 pazienti guariti e anche i ricoveri: ad oggi sono 867. Gli attualmente positivi sono 14.823

ipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino 5.11.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/EGGmk