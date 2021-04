Coronavirus, il virus continua a correre in Puglia: 2142 nuovi casi e 23 vittime. I ricoverati sono 2153

Sono 2142 i nuovi contagi registrati nelle ultime ore in Puglia su 13636 test per l'infezione da Covid-19

Ancora una volta è la provincia di Bari la più colpita con 711 casi. In relazione alla popolazione nella giornata di oggi 3 aprile il primato è della provincia di Taranto con 574 positivi. A seguire Lecce con 256, Foggia con 241, la Bat con 183 e Brindisi con 173.

Sono stati registrati 23 decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza ci sono state 4896 vittime.

144.505 sono i pazienti guariti, 50.166 sgli attualmente positivi. 2153 i ricoverati.