1483 nuovi casi nella Puglia zona gialla: 208 positivi in Capitanata, Bari e Taranto restano le più colpite

Altri 1483 casi su 10526 testi per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi 6 marzo 2021 in Puglia. La province più colpite, ancora una volta, sono Bari con 600 nuovi contagiati e Taranto con 310. A seguire la Capitanata con 208 casi, la provincia di Lecce con 170, la Bat Barletta-Andria-Trani con 110 e la provincia di Brindisi con 78.

Scende invece il numero dei decessi giornalieri: quindici in tutto di cui nove nel Barese, tre nel Foggiano e altri tre nel Tarantino. I pazienti guariti sono 115.362 (865 in più), gli attualmente positivi 34.853 (con un incremento di 653 nelle ultime 24 ore), gli ospedalizzati 1439, quattro in meno rispetto a ieri.