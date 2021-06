Coronavirus: 139 nuovi casi in Puglia, zero vittime in Capitanata. In calo ricoveri e attualmente positivi

139 nuovi casi su 4.699 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati oggi 6 giugno 2021 in Puglia. Di questi 18 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 22 nella Bat, 33 in provincia di Foggia, 26 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto.

Sono stati registrati 3 decessi di cui uno nella sesta provincia Barletta-Andria-Trani, uno nel Leccese e un altro nel Tarantino. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.530.335 test. 226.011 sono i pazienti guariti. 18.830 sono i casi attualmente positivi. I ricoverati sono 444.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.382 così suddivisi: 94.711 nella Provincia di Bari; 25.385 nella Provincia di Bat; 19.434 nella Provincia di Brindisi; 44.905 nella Provincia di Foggia; 26.653 nella Provincia di Lecce; 39.131 nella Provincia di Taranto; 801 attribuiti a residenti fuori regione e 362 provincia di residenza non nota.