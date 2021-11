Oltre 4mila attualmente positivi in Puglia, ma casi giornalieri in netto calo: Foggia resta tra le province più colpite

Calano vistosamente rispetto ai giorni scorsi i casi in Puglia: oggi 28 novembre sono stati registrati 129 nuovi contagi su 19.468 test giornalieri all'infezione da Covid-19 Coronavirus. Ieri in Regione i positivi erano stati 299 su 20.305 test. Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi.

Con la provincia di Bari - 45 contagiati - quella di Foggia è la provincia più colpita con nuovi 28 casi, tre in meno la provincia di Lecce. 17 a Brindisi, 13 nel Tarantino e zero casi nella Bat. Due i residenti fuori regione colpiti dal virus e un caso in corso di definizione.

Gli attualmente positivi sfondano quota 4mila, 4023 per l'esattezza. Resta stabile il numero delle persone ricoverate nei reparti degli ospedali Covid: 159, di cui 137 in area non critica e 22 in terapia intensiva.