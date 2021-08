Coronavirus: oltre 300 nuovi contagi in Puglia, i ricoverati salgono a 260

Una vittima e 304 nuovi positivi sono stati registrati oggi 28 agosto 2021 in Puglia ma riscontrati nelle ultime 24 ore su 15.321 test per l'infezione da Covid-19 Coronavirus.

Nel dettaglio ci sono 77 nuovi infetti in provincia di Bari, 68 in quella di Lecce, cinquantuno in Capitanata, 45 nella Bat, 35 nel Brindisino e 20 in provincia di Taranto. La provincia di altre nove persone contagiate è in corso di definizione.

Sono 4.646 gli attualmente positivi, 238 le persone ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva.