Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

57 nuovi casi su 6284 test giornalieri all'infezione da Covid-19 Coronavirus e due persone decedute. Questo il bilancio di oggi 27 settembre 2021. Ventidue casi sono stati registrati in provincia di Lecce, 21 in Capitanata, otto nel Barese, quattro in provincia di Taranto. Nessun caso nella Bat. Un caso di un residente fuori regione, un altro in via di definizione.

Scende il numero delle persone attualmente positive: sono 2866. Scende di altre tre unità anche il numero dei ricoverati: 164 in area non critica e 18 in terapia intensiva