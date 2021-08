Coronavirus: il bollettino epidemiologico di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Poco più di 300 casi, 302 per l'esattezza, sono stati riscontrati nelle ultime 24 ore in Puglia e registrati oggi 27 agosto 2021. 13248 i test per l'infezione da Covid-19 Coronavirus eseguiti. Tre le vittime.

Guida la classifica dei casi Covid giornalieri la provincia di Lecce con 83 nuovi positivi, a seguire la Bat con 76, Foggia con 44, Bari con 41, Taranto 33, Brindisi 20, quattro di provincia ancora in corso di definizione e un caso di un residente fuori regione.

Gli attualmente positivi sono 4.596. 235 le persone in area non critica e 22 in terapia intensiva.