Coronavirus, il bollettino epidemiologico di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

284 nuovi contagi sono stati registrati oggi 26 agosto 2021 in Puglia su 13.465 test per l'infezione al Covid-19 Coronavirus. C'è anche una vittima nel bollettino epidemiologico della Regione. Nel dettaglio la provincia più colpita è Lecce con 70 contagi, poi Bari con 67, Foggia con 60, Brindisi con 40, la Bat con tre e Taranto con 16. Due positivi sono residenti fuori regione mentre uno è in via di definizione. Sale il numero dei ricoverati nei reparti degli ospedali di area non critica: sono 228 i pazienti infetti, scende da 25 a 24 il numero dei pazienti che si trovano in terapia intensiva. 4547 gli attualmente positivi.

Secondo il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe si registra un peggioramento del numero dei pugliesi attualmente positivi nella settimana dal 18 al 24 agosto e un aumento dei contagi del 7,5% rispetto alla settimana precedente.