Coronavirus: il bollettino epidemiologico di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Un morto e 173 nuovi casi su 15.572 test per l'infezione da Covid-19 Coronavirus sono stati registrati oggi 24 agosto in Puglia. I nuovi contagi in provincia di Bari sono stati 16, trenta nella Bat e 24 nel Brindisino. Altri 20 in provincia di Foggia e 46 nel Leccese. Trentaquattro a Taranto. Cinque quelli di residenti fuori regione e due di provincia da definire. 4.572 gli attualmente positivi. I ricoveri salgono a 232 unità di cui 25 in terapia intensiva. Rispetto a ieri ci sono 24 persone ospedalizzate in più.