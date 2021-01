Coronavirus: 1023 nuovi positivi e undici morti in Puglia, nel Foggiano 163 casi e una vittima

Sono 1023 su 10333 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, i nuovi positivi in Puglia di oggi 23 gennaio 2021. Di questi 334 sono stati registrati in provincia di Bari, 63 in provincia di Brindisi, 74 nella sesta provincia Barletta-Andria-Trani, 163 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 283 nel Tarantino e un residente fuori regione.

Undici invece i morti, in netto calo rispetto ai giorni scorsi: sette in provincia di Bari, uno in Capitanata e tre in provincia di Taranto. I decessi per il virus o per complicanze legate al virus sono 2986.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati effettuati 1.240.449 tamponi, 57.555 sono i pazienti guariti mentre 54.615 sono i casi attualmente positivi. I pazienti ospedalizzati sono 1540. Secondo la mappa geografica del contagio solo due comuni del Foggiano, tra cui le Isole Tremiti, sono completamente Covid-free-

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dalla fine di febbraio ad oggi salgono a 115.156, così suddivisi: 44.075 nella Provincia di Bari; 12.982 nella Provincia di Bat; 8.293 nella Provincia di Brindisi; 24.455 nella Provincia di Foggia; 9.405 nella Provincia di Lecce; 15.273 nella Provincia di Taranto; 570 attribuiti a residenti fuori regione e 103 provincia di residenza non nota.

I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.