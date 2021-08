Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

261 nuovi contagi su 12.626 test per l'infezione al Covid-19 Coronavirus e tre morti, sono stati registrati oggi domenica 22 agosto in Puglia.

Di questi 46 in provincia di Bari, 78 nella Bat, trenta nel Brindisino, 31 in provincia di Foggia, 66 nel Leccese, cinque in provincia di Taranto, due residenti fuori regione e tre ancora in corso di attribuzione

Le persone attualmente positive sono 4625, 175 sono ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva.

261.497 sono i casi totali dei positivi dall'inizio dell'emergenza ad oggi, 3.169.665 i test eseguiti, 250.178 le persone guarite e 6.694 quelle decedute.