Coronavirus: meno tamponi e meno positivi in Puglia. In provincia di Foggia due morti e novantanove contagi

Il bollettino epidemiologico del 21 febbraio 2020 in Puglia. I morti e i contagi in provincia di Foggia e nelle province di Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto

Sono 758 - su 7083 tamponi - i nuovi positivi al Covid-19 coronavirus in Puglia. Oggi, domenica 21 febbraio 2021, si sono verificati 336 in provincia di Bari, 46 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia Bat, 99 in provincia di Foggia, 78 in provincia di Lecce, 118 in provincia di Taranto, tre residenti fuori regione.

Sei i decessi: tre in provincia di Bari, due in Capitanata e uno nel Tarantino. I pazienti guariti salgono a 103.496, mentre gli attualmente positivi sono 33198. I ricoverati sono 1431 Salgono a nove i comuni della Capitanata covid-free.