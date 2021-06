Coronavirus: solo 7 casi nel Foggiano e 45 in tutta la Puglia nelle ultime 24 ore

45 nuovi casi sono stati registrati oggi 20 giugno 2021 in Puglia su 3.990 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus. Di questi nove in provincia di Bari, dodici in provincia di Brindisi, cinque nella Bat, sette in provincia di Foggia, nove nel Leccese e tre in provincia di Taranto. Un solo decesso nel Barese. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.615.098 test, 8.655 sono i pazienti guariti, 8859 sono gli attualmente positivi e 204 i ricoverati.