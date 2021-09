Coronavirus, il bollettino epidemiologico di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Coronavirus in Puglia: sono 209 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 2 settembre 2021, su 15.655 test effettuati. Una persona è deceduta.

I nuovi casi per provincia sono così distribuiti: 56 nella provincia di Bari, 26 nella Bat, 28 nella provincia di Brindisi, 37 nella provincia di Foggia, 63 nella provincia di Lecce, 14 in quella di Taranto. Nessun paziente proveniente da fuori regione, mentre 15 sono i casi ancora in via di definizione.

Complessivamente, sono 4.419 le persone attualmente positive; di queste 232 sono ricoverate in area non critica e 24 in terapia intensiva. Tutte le altre seguono terapie domiciliari.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, si contano 264.061 casi totali su 3.312.305 test eseguiti. 252.928 sono le persone guarite e 6.714 quelle decedute. I casi totali per provincia sono così distribuiti: Provincia di Bari: 97.445; Provincia di Bat: 27.515; Provincia di Brindisi: 20.935; Provincia di Foggia: 46.550; Provincia di Lecce: 29.812; Provincia di Taranto: 40.405; Residenti fuori regione: 960; Provincia in definizione: 439.