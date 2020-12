Il virus non molla la Puglia e continua a mietere vittime: 26 morti e 1382 positivi al Covid, 241 in provincia di Foggia

1382 casi positivi su 10.848 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati oggi 19 dicembre 2020 in Puglia: 566 in provincia di Bari, 49 in provincia di Brindisi, 153 nella provincia BAT, 241 in provincia di Foggia, 55 in provincia di Lecce, 309 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 26 decessi: 18 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 951.771 test, in calo i pazienti ospedalizzati (22 in meno rispetto a ieri), aumentano i guariti, ben 801 nelle ultime 24 ore. Sono invece 53389 gli attualmente positivi.

I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti (il bollettino epidemiologico).