Coronavirus, meno tamponi e meno positivi in Puglia: 403 nuovi contagiati e 26 decessi

Appena 3.065 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus in Puglia e 403 casi positivi: 175 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia Bat, 117 in provincia di Foggia, 62 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. Quattro casi di residenti fuori regione e uno di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Questo il bilancio nelle ultime 24 ore in Puglia, dove sono stati registrati 26 decessi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.184.798 test, 51443 sono i pazienti guariti e 55512 sono i casi attualmente positivi. Gli ospedalizzati sono 1541, le vittime 2876.