Coronavirus, oggi solo 33 casi nel Foggiano e 145 in Puglia: è il dato più basso dopo 7 mesi

E' il dato più basso mai registrato in Puglia negli ultimi sette mesi: oggi 17 maggio 2021 sono stati registrati 145 nuovi casi positivi su 4.330 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus: di questi 23 in provincia di Bari, 23 in provincia di Brindisi, 11 nella Bat, 33 in provincia di Foggia, 52 in provincia di Lecce e tre in provincia di Taranto.

Ancora alto il numero dei decessi: otto in Capitanata, sei nella provincia Barletta-Andria-Trani, tre nel Barese, due nel Brindisino e altri due nel Tarantino. I pazienti guariti salgono a 202.584, gli attualmente positivi scendono a 37.627 e a 1233 i ricoverati nei reparti Covid, terapie intensive e area non critica.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 246.494 così suddivisi: 93.474 nella Provincia di Bari; 24.593 nella Provincia di Bat; 18.756 nella Provincia di Brindisi; 44.227 nella Provincia di Foggia; 25.701 nella Provincia di Lecce; 38.579 nella Provincia di Taranto; 787 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota.

I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.