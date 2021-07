Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

81 casi positivi sono stati registrati oggi in Puglia su 6.702 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus: 16 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia Bat, 23 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce e 5 in provincia di Taranto.

È stato registrato 1 decesso in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.773.928 test. 245.768 sono i pazienti guariti, 1.699 sono i casi attualmente positivi. 74 sono le persone attualmente ricoverate.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.126, così suddivisi: 95.353 nella Provincia di Bari; 25.629 nella Provincia di Bat; 19.883 nella Provincia di Brindisi; 45.258 nella Provincia di Foggia; 27.198 nella Provincia di Lecce; 39.604 nella Provincia di Taranto; 825 attribuiti a residenti fuori regione e 376 provincia di residenza non nota.