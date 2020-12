Coronavirus: in provincia di Foggia cala il numero dei contagi. Drammatico il bilancio dei morti: altri 43 in un giorno

Buone notizie per la provincia di Foggia, dove nelle ultime 24 ore si sono verificati solo 90 casi di persone positive all'infezione da Covid-19. Ancora drammatico il dato dei decessi: 14 sui 43 complessivi. Il virus continua a correre in provincia di Bari, la più colpita nell'ultimo mese: 523 nuovi contagiati e 12 morti.

Oggi 17 dicembre in Puglia, su 10.728 tamponi, sono stati registrati 1.073 casi positivi: 523 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 115 nella provincia BAT, 90 in provincia di Foggia, 160 in provincia di Lecce, 135 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. 11 casi di provincia non nota sono stati attribuiti e riclassificati.

Ancora troppo alto il numero delle vittime, 2100 dall'inizio dell'emergenza ad oggi: 12 in provincia di Bari, 9 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Gli attualmente positivi sono 52.616 di cui 1653 sono ricoverati.