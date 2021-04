Coronavirus, la Puglia continua a viaggiare sui 1500 casi al giorno e al ritmo di una zona rossa: un terzo dei casi nel Barese

La notizia buona è che nelle ultime 24 ore si sono negativizzati 1593 pugliesi, quella meno buona è che la pressione ospedaliera è ancora molto alta: si registrano infatti altri 13 ingressi nelle aree covid degli ospedali.

Quest'oggi il bollettino regionale fa registrare altri 1525 casi. In virtù delle nuove guarigioni il dato degli attualmente positivi scende di 79 unità, 51511 per l'esattezza.

Quest'oggi sono stati registrati 12.935 test per l'infezione da Covid-19, 566 nuovi casi in provincia di Bari, 146 in provincia di Brindisi, 205 nella provincia Bat, 199 in provincia di Foggia, 163 in provincia di Lecce, 243 in provincia di Taranto, due casi di residenti fuori regione e uno di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 11 decessi di 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia e ter in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.074.260 test, mentre il totale dei casi positivi Covid è salito a 218.953 così suddivisi: 84.952 nella Provincia di Bari; 21.347 nella Provincia di Bat; 16.066 nella Provincia di Brindisi; 39.867 nella Provincia di Foggia; 21.285 nella Provincia di Lecce; 34.373 nella Provincia di Taranto; 729 attribuiti a residenti fuori regione; 334 provincia di residenza non nota.

I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.