Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Coronavirus in Puglia: sono 334 i nuovi casi rilevati oggi in Puglia su un totale di 16.867 tamponi processati. Nel dettaglio, 64 sono in provincia di Bari; 85 nella Bat; 46 nella provincia di Brindisi; 27 nella provincia di Foggia; 86 nella provincia di Lecce e 26 nella provincia di Taranto.

Sei casi sono attribuiti a residenti fuori regione, altri 6 in provincia in via di definizione. Si registrano 3 decessi. Salgono a 4.107 le persone attualmente positive, mentre sono 128 i pazienti ricoverati (21 dei quali in terapia intensiva). I pazienti guariti sono 248.710.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.067.609 tamponi, i casi positivi rilevati sono 259.498 così suddivisi: Provincia di Bari: 96.506; Provincia di Bat: 26.515; Provincia di Brindisi: 20.500; Provincia di Foggia: 45.916; Provincia di Lecce: 28.615; Provincia di Taranto: 40.099; Residenti fuori regione: 912; Provincia in definizione: 435.