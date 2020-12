Coronavirus, contagi superiori ai 1100 in Puglia. Nel Foggiano 281 nuovi casi e 6 decessi

Su 7.122 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.175 casi positivi: 520 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 118 nella provincia BAT, 281 in provincia di Foggia, 95 in provincia di Lecce, 92 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

E' quanto emerge dal bollettino epidemiologico regionale di oggi. Registrati 23 decessi: 2 in provincia di Bari, 9 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 895.620 test. 18.892 sono i pazienti guariti.

52.146 sono i casi attualmente positivi. Di questi 50.408 sono seguiti a domiciliari mentre per i restanti si è reso necessario il ricovero in ospedale o altre strutture sanitarie. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 72.972, così suddivisi: 27.975 nella Provincia di Bari; 8.482 nella Provincia di Bat; 5.375 nella Provincia di Brindisi; 16.303 nella Provincia di Foggia; 5.608 nella Provincia di Lecce; 8.725 nella Provincia di Taranto; 444 attribuiti a residenti fuori regione; 60 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.