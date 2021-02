Coronavirus: calo dei contagi con meno tamponi in Puglia, nel Foggiano 85 positivi e 12 morti

Calano i contagiati in Puglia ma scende anche il numero dei tamponi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 379 casi positivi su 4122 test per l'infezione al Covid-19. Questo il bilancio epidemiologico in Puglia del 1 febbraio 2021.

I dati del contagio nelle ultime 24 ore: 126 in provincia di Bari, 36 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia Bat, 85 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 32 in provincia di Taranto.

Sono stati registrati 36 decessi: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto. Salgono a 3228 dall'inizio dell'emergenza ad oggi.

I pazienti guariti sono 67974, 1582 i pazienti covid ospedalizzati, mentre 52084 sono i casi attualmente positivi.