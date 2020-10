Coronavirus: in Capitanata cinque zone rosse e cinque amaranto. Tamponi per chi non ha sintomi (ma a pagamento)

Anche in provincia di Foggia si registra un aumento dei contagi. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi, sono quasi 3mila i cittadini residenti in Capitanata che hanno scoperto di aver contratto l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Gli attualmente positivi sono circa 700 sui 6mila dell'intera Puglia (5991 per l'esattezza), di cui per 480 di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale.

I deceduti per il Covid sono 644, i guariti 5690. Su 12306 casi positivi registrati da febbraio ad oggi, gli asintomatici rappresentano il 67,3%, il 22,8% i pauci-sintomatico, sintomi lievi per il 7,4%. In uno stato critico o severo il restante.

La provincia di Foggia mantiene la più alta incidenza di casi cumultati ogni 10mila abitanti: 46,8. Segue Bari con 41,4. La media in Puglia è di 30,7. Nella seconda ondata, rispetto alla prima della primavera scorsa, il virus ha colpito perlopiù le donne.

In Capitanata le zone rosse - con almeno cinquanta casi - sono cinque: Orta Nova, San Giovanni Rotondo, Manfredonia, Foggia e Lucera. Amaranto Monte Sant'Angelo, Apricena, San Marco in Lamis, Cerignola ed Ascoli Satriano (casi da 21 a 50). Da 11 a 20 casi Stornara, Ordona e Vieste. Da sei a dieci casi Peschici, San Nicandro Garganico e Lesina

Ad oggi, soprattutto da parte dei sindaci, c'è il timore che il virus possa realmente sfuggire di mano. D'altronde in Puglia è ormai saltato il tracciamento.

Nel frattempo, nel tardo pomeriggio di ieri, Michele Emiliano e l'assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco hanno ufficializzato la possibilità per chi vuole fare un tampone - per sua personale sicurezza o per altre ragioni - di richiederlo presso uno dei laboratori privati accreditati.

Una possibilità aggiuntiva decisa con la Giunta regionale che viene data anche a chi non manifesta sintomi. Di ottanta euro la tariffa massima applicata. Tariffa che la Regione Puglia sta pensando di abbassare ulteriormente alla luce dei prezzi di mercato.

I laboratori privati accreditati della Rete Covid in provincia di Foggia sono il 'Centro Analisi Cliniche ed Ormonali' del capoluogo dauno e 'Villani' di San Giovanni Rotondo. I test continueranno ad essere gratuiti per tutti i casi con sintomi o contatti stretti.