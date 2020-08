Coronavirus: tra i 7 nuovi contagi un rientro dalla Croazia, un contatto stretto e due stranieri

Dei 22 nuovi casi di persone positive al Covid registrati oggi in Puglia, come si evince dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 22 agosto, 7 sono in provincia di Foggia. Tra questi, fa sapere il direttore generale della Asl Vito Piazzolla, ci sono un contatto stretto di caso già individuato e posto in sorveglianza attiva; due cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; una persona rientrata dalla Croazia; due persone individuate attraverso attività di Screening e una persona per le quali sono in corso le indagini epidemiologiche. "Tutti i casi - comunica Piazzolla - sono stati presi in carico dalle strutture sanitarie per risalire ai contatti e avviare il protocollo per la sorveglianza attiva".

È in provincia di Bari il maggior numero di casi registrati oggi nella regione, 12 in tutto. "Tra questi - fa sapere il dg dell'Asl Antonio Sanguedolce - vi sono cinque rientri dall’estero - due dalla Spagna, due dalla Grecia e uno dall’Albania -, tre contatti stretti di casi già sotto osservazione e quattro positività individuate in fase di triage in struttura sanitaria, per le quali sono in corso le attività di verifica e tracciamento”.

A Taranto è risultata positiva una donna rientrata dalla Campania. “È stata sottoposta a controlli come da prescrizione - informa il direttore generale dell'Asl di Taranto Stefano Rossi - è asintomatica, è in isolamento domiciliare, seguita dai medici del dipartimento di prevenzione”. L'unico caso registrato oggi nella Bat proviene dalla Spagna. "Correttamente é stata fatta autosegnalazione - afferma il direttore generale dell'Asl Alessandro Delle Donne - a cui ha fatto seguito il tampone”.

Il caso odierno in provincia di Lecce, infine, è legato a un caso già noto.