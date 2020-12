Coronavirus, boom di contagi in Puglia con meno tamponi: picco nel Barese, nel Foggiano la metà dei contagi di ieri

Il virus in Puglia non si arresta. Anche oggi bollettino drammatico soprattutto in provincia di Bari, dove su 1789 casi sono stati registrati 783 nuovi positivi. 7293 test per l'infezione da Covid-19, quasi tremila tamponi in meno rispetto al giornata di ieri.

In provincia di Foggia meno della metà dei contagi registrati ieri: 214. 160 nella Bat, 136 in provincia di Brindisi, 220 in Salento e 259 in provincia di Taranto. Otto riguardano i residenti fuori regione, nove i casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Sono stati registrati 24 decessi: 5 in provincia di Bari, 12 in provincia di Bat, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

16.795 sono i pazienti guariti e 45.834 i casi attualmente positivi. Sono 1816 invece i ricoverati