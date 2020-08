Coronavirus: 47 casi in Puglia e una vittima, altri 10 casi in provincia di Foggia

Sono 47 i casi positivi registrati oggi 27 agosto 2020 dal dipartimento promozione della Salute su 3161 test per l'infezione da Covid-19 Coronavirus in Puglia.

Di questi 27 in provincia di Bari (dove è stato registrato anche un decesso), uno nella Bat, 4 in provincia di Brindisi, dieci in provincia di Foggia, due in provincia di Lecce, due in provincia di Taranto e un residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 294.426 test, 4.024 sono i pazienti guariti e 637 sono i casi attualmente positivi.

Finora il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.217, così suddivisi: 1.745 nella Provincia di Bari; 423 nella Provincia di Bat; 702 nella Provincia di Brindisi; 1.337 nella Provincia di Foggia; 664 nella Provincia di Lecce; 304 nella Provincia di Taranto; 39 attribuiti a residenti fuori regione e tre in una provincia di residenza non nota.

I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.