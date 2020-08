Coronavirus: altri 10 casi in provincia di Foggia. In Puglia sono 51 ma è record di tamponi in un solo giorno

Record di tamponi dall'inizio dell'emergenza ad oggi in Puglia, 3510, e 51 nuovi casi positivi all'infezione da Covid-19 Coronavirus. Oggi 26 agosto sono stati registrati 22 contagiati in provincia di Bari, sei nella Bat, due in provincia di Brindisi, dieci in provincia di Foggia, uno in provincia di Lecce, sei in provincia di Taranto, uno fuori regione e tre con provincia di residenza non nota.

Anche oggi non ci sono decessi. Sono 4018 i pazienti guariti e 597 sono i casi attualmente positivi. I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.