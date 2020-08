Coronavirus: oggi in Puglia 49 contagiati ma su 3272 tamponi, in provincia di Foggia c'è un solo positivo

Sono 49 i positivi al Covid-19 Coronavirus in Puglia oggi 25 agosto 2020, giornata in cui si registra il più alto numero di test per l'infezione: ben 3272: di questi 25 sono fanno riferimento alla provincia di Bari, uno alla Bat e alla provincia di Foggia, sette nel Brindisino, 12 in provincia di Lecce, due in provincia di Taranto e un residente fuori regione.

Non sono stati registrati, anche oggi, decessi. I pazienti guariti salgono a 4016 mentre gli attualmente positivi sono 548. I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.