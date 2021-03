Coronavirus: 310 casi in Capitanata e oltre 1500 in Puglia, quasi 1900 i pazienti covid ricoverati

1546 nuovi casi in Puglia oggi 21 marzo 2021 su 9629 test per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi 623 sono stati riscontrati in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia Bat, 301 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto e cinque casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati anche 10 decessi: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat e uno in provincia di Taranto.

128.993 sono i pazienti guariti mentre 43.079 sono i casi attualmente positivi. I ricoverati salgono a 1895.

Sette su 61 comuni della Capitanata sono Covid-free