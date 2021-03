Il virus continua a correre: quasi 2mila contagi in Puglia, 26 morti ma anche più di 1000 guariti

Il virus non si arresta e continua a mietere vittime in tutta la Puglia. Oggi 20 marzo 2021 sono 1983 i contagi su 11296 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus: di questi ben 824 sono stati registrati in provincia di Bari, 138 in provincia di Brindisi, 109 nella Bat, 263 in provincia di Foggia, 267 in provincia di Lecce, 371 in provincia di Taranto.

Altri sette casi di residenti fuori regione e quattro di provincia di residenza non nota.

Sono ventisei in tutto i decessi nelle ultime 24 ore: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, uno in provincia di Foggia, due nel Leccese e cinque nel Tarantino.

Salgono a 128.464 i guariti, 1055 in un giorno. Gli attualmente positivi sono 42.072, i ricoverati 1877 (33 in più rispetto a ieri).