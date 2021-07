Coronavirus, 17 giorni consecutivi senza vittime nel Foggiano: in Puglia 41 positivi e zero morti nelle ultime 24 ore

Altra giornata positiva in Puglia, dove nelle ultime 24 ore non si registrano decessi per Covid, meno che mai in provincia di Foggia, con zero vittime da diciassette giorni.

Oggi 10 lugliuo 2021 sono stati registrati 6174 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 41 casi positivi di cui 10 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.733.022 test. 245.003 sono i pazienti guariti. 2.110 sono i casi attualmente positivi. I ricoverati sono 87.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.763 così suddivisi: 95.273 nella Provincia di Bari; 25.613 nella Provincia di Bat; 19.849 nella Provincia di Brindisi; 45.201 nella Provincia di Foggia; 27.063 nella Provincia di Lecce; 39.573 nella Provincia di Taranto; 817 attribuiti a residenti fuori regione e 374 provincia di residenza non nota.