Coronavirus, 23 comuni della Capitanata sono Covid-free

La cautela non è mai troppa, specie alla luce del pericolo varianti che resta attuale anche in un periodo di oggettiva regressione del virus. Tuttavia, resta il fatto che la Puglia, da diverse settimane a questa parte, sta vedendo ridursi costantemente il numero dei nuovi casi, nonché quello dei casi attivi. Dopo l'ultimo bollettino diramato quest'oggi, il numero di persone attualmente positive è a 11029: è dal 22 aprile che i casi attivi sono in flessione continua. Allora sfioravano quota 50mila.

Osservando la mappa presente all'interno del bollettino epidemiologico diramato dalla Regione, Foggia è la provincia, insieme a Lecce, a presentare il maggior numero di comuni già Covid-free, o prossimi a diventarlo.

A differenza di altre province, come quella di Bari (per la quale ogni settimana la Asl dirama un bollettino sull'andamento dei casi e della campagna vaccinale nei singoli comuni), non è possibile conoscere con certezza la situazione epidemiologica nei singoli comuni della Capitanata (al netto degli aggiornamenti periodici comunicati dal alcune Amministrazioni), per cui bisogna fare affidamento sulla mappa della Regione.

Ebbene, allo stato attuale, sono 23 i comuni della provincia di Foggia in cui non figurano persone positive. Ai 22 comuni colorati di bianco bisogna, aggiungere anche Carpino dove non si registrano più positivi, come ha annunciato due giorni fa il sindaco Rocco Di Brina. Ci sono poi altri 21 comuni collocati nella fascia 1-5 casi e quindi molto vicini a entrare nel gruppone dei territori Covid-free. In totale, dunque, il 72% dei comuni di Capitanata presentano da un minimo di zero a un massimo di cinque persone positive. La situazione migliore si registra soprattutto sui Monti Dauni. Soltanto il comune di Ascoli Satriano presenta più di 5 positivi. Ci sono poi casi come il comune di Biccari, dove attualmente risulta la presenza di un solo positivo.

Sono invece soltanto tre i comuni nei quali figurano ancora più di 50 positivi: Foggia, San Severo e Cerignola. In calo il dato dei contagiati a Lucera, Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Sul Gargano, oltre a Carpino sono Covid-free anche San Nicandro Garganico, Ischitella e Monte Sant'Angelo. Vicini al medesimo traguardo, Rignano, Cagnano, Rodi e Peschici.

Il sempre crescente miglioramento della situazione nel Foggiano è certificata anche dall'incidenza di casi per 100mila abitanti. La provincia di Foggia fa registrare oggi la terza incidenza più bassa (20,5) della Regione. Dal 26 maggio a oggi il numero di casi per 100mila abitanti in Capitanata è sceso del 59,3%.

Nella giornata del 16 giugno, l'incidenza più alta si registra nella provincia di Brindisi (35,6 casi per 100mila abitanti), la più bassa nella provincia di Lecce (14). Nel Foggiano l'incidenza è di 20,5 casi.