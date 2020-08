Coronavirus nel Foggiano, altri due casi collegati ai focolai: "Circoscritti e monitorati dai servizi aziendali"

Due dei tre casi registrati oggi nella provincia di Foggia sono collegati a focolai preesistenti, nella fattispecie quelli accertati nel comune di Cerignola che, come riporta la mappa degli attualmente positivi presente all'interno del bollettino epidemiologico della Regione Puglia, è diventata zona rossa, ovvero con oltre 51 casi attivi. Il comune ofantino condivide il triste primato con il comune di Bari.

"I focolai - dichiara il direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla - sono, al momento, circoscritti e monitorati dai servizi aziendali. Invitiamo la popolazione a tenere comportamenti corretti e adeguati alle circostanze poiché sono l'unico strumento di contrasto alla diffusione del virus". Il terzo caso riguarda, invece, un cittadino straniero presente sul territorio provinciale.

Nel resto della regione si continuano a registrare positività di persone rientrate dopo un periodo di vacanza all'estero: nel Barese 3 dei 5 casi, riguardano persone rientrate dalla Grecia: "1 contatto stretto di un caso già accertato e sorvegliato di Altamura, un caso già in isolamento fiduciario e un uomo di 83 anni sintomatico ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico. Il Dipartimento di prevenzione della Asl prosegue senza sosta il lavoro di tracciamento e di prevenzione della diffusione del virus, monitorando ogni eventuale contagio”, spiega il dg dell'Asl di Bari Antonio Sanguedolce.

Il caso registrato nella provincia di Brindisi riguarda un cittadino che lavora in Emilia Romagna, ma è stato di recente in vacanza in Croazia. "È venuto in Puglia dove si trovano i suoi parenti: si è subito autosegnalato e ha riferito che un contatto stretto al rientro in Italia dalla Croazia era risultato positivo. È stato sottoposto a tampone e si trova in isolamento fiduciario", fa presente il dg dell'Asl Brindisi.

Infine, nella provincia di Lecce, tra ieri e oggi sono stati accertati 6 casi. Come riferisce il dg della Asl di Lecce Rodolfo Rollo "cinque riguardano migranti domiciliati nelle aree di isolamento di un centro di accoglienza. Il sesto caso, registrato oggi, ha avuto contatti con uno dei giovani salentini rientrati positivi da Malta".