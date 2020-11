Il sindaco di Mattinata è positivo al Covid-19

Il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, è risultato positivo al Covid-19. La notizia arriva direttamente dal primo cittadino: "Questa mattina mi sono sottoposto volontariamente ad un tampone faringeo e sono risultato positivo al Covid-19 seppur con una carica virale molto bassa. Fatto salvo qualche leggero colpo di tosse, sono del tutto asintomatico", spiega.

"Naturalmente, come da protocollo e di concerto con il mio medico curante, sono già in isolamento fiduciario e al momento sono solo in una casa diversa da quella dove risiedo con la mia famiglia.

I miei famigliari sono in attesa di effettuare un tampone già nella giornata di domani e al momento si sono auto-isolati presso le proprie abitazioni. Dal mio punto di vista cambia poco perché continuerò a lavorare per la nostra comunità anche da casa".

"Per nostra fortuna le tecnologie ce lo permettono e, data la predisposizione della modalità lavorativa in smart-working dell’intera macchina amministrativa che per tempo avevo pre-attivato anche per il nostro Comune, sono certo che con la Giunta comunale, in collaborazione con la segretaria comunale, i dirigenti di settore e con i dipendenti comunali tutti, saremo in grado di rispondere adeguatamente alle necessità della nostra cittadina", assicura.

Si tratta dell'ennesimo primo cittadino risultato positivo al Coronavirus. Prima di lui, i sindaci di Peschici, Stornarella, Roseto Valfortore, Torremaggiore, Castelnuovo della Daunia e Orta Nova. "E’ davvero in ballo la salute di ognuno di noi", spiega Bisceglia. "Dobbiamo avere fiducia ma non dobbiamo nemmeno assumere atteggiamenti stupidi e incomprensibilmente irresponsabili".