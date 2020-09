Dipendente del 'Riuniti' positivo al Covid-19 al rientro dalle vacanze: uffici sanificati, a tampone 30 colleghi (tutti negativi)

Dipendente amministrativo del Policlinico Riuniti di Foggia positivo al Covid-19: sanificati gli uffici e sottoposti a tampone, tra ieri e oggi, 30 colleghi (risultati tutti negativi).

Lo conferma, a FoggiaToday, la direzione del 'Riuniti', specificando che gli uffici in questione - che non prevedono il contatto con il pubblico - sono tornati regolarmente attivi, nella piena sicurezza dei dipendenti. Secondo quanto ricostruito, il dipendente avrebbe contratto il virus in vacanza, una località fuori regione, accertando poi la positività al virus al rientro in città. Immediatamente, sono scattate tutte le comunicazioni del caso e l'iter per ricostruire l'eventuale catena dei contagi. In ambito ospedaliero sono stati sottoposti a tampone 30 colleghi, tutti risultati negativi.

Viene invece smentita dall'Asl di Foggia la notizia relativa alla presunta positività al Covid19 di un operatore del Dipartimento di Prevenzione Asl Fg di piazza Pavoncelli. "Al momento - spiegano in una nota ufficiale - non è stata accertata alcuna positività. Si è in attesa dell’esito del tampone a cui è stato sottoposto un operatore con sintomatologia sospetta. Nel frattempo, in via precauzionale, sono state già avviate le procedure per la messa in sicurezza delle persone e della struttura stessa. La sede è stata interamente sanificata. Tutti i servizi sono operativi".