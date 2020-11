Coronavirus, si aggrava la situazione in provincia: 149 positivi a San Severo, 168 a Cerignola

Sono 16 i comuni della Capitanata con oltre 50 positivi all'infezione da Covid. Tra questi, ci sono anche due tra i comuni più popolosi della provincia, San Severo e Cerignola.

Come riporta il sindaco Francesco Miglio, a San Severo ci sono 149 persone attualmente positive e 91 in attesa di tampone, ma i numeri sono soggetti a modifiche, visto che il dato riferito dal primo cittadino risale alla giornata di ieri.

Ancora più critica la situazione a Cerignola, dove risultano 168 persone positive (con un incremento di 25 unità, rispetto al precedente bollettino, ndr) e un totale di 258 soggetti in quarantena. Anche in questo caso, il dato diramato dalla Prefettura, si riferisce all'8 novembre.

Intanto, come già preannunciato dalla Asl Foggia, a partire da mercoledì prossimo, anche a San Severo sarà allestita una nuova postazione drive through presso la 'Area Spettacoli Viaggianti', adiacente al palasport comunale 'Falcone e Borsellino'. Si aggiunge ai quattro presidi già attivi, tra i quali figura il 'Tatarella' di Cerignola: "Un prezioso ed indispensabile nuovo punto di riferimento sanitario Covid 19 per tutti i contagiati o i cittadini in isolamento non solo di San Severo, ma dell'intero comprensorio. A titolo personale ed a nome dell'intera Civica Amministrazione esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al Presidente ASL Foggia Vito Piazzolla e al Dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Antonio Mario Lerario per la celerità con cui hanno provveduto con l'aiuto della nostra tecno struttura ala predisposizione di quanto necessario", ha commentato il sindaco Miglio.