Covid-19 alla 'Leopardi', positiva un'insegnante: lezioni in presenza sospese in una classe seconda

Attivata la didattica a distanza per l'intera durata della quarantena fiduciaria in una classe seconda della scuola primaria

Coronavirus, un nuovo caso si è registrato in una scuola foggiana. Si tratta del Circolo Didattico 'Giacomo Leopardi', dove una insegnante è risultata positiva all'infezione da Covid-19.

Per tale motivo la dirigente scolastica reggente Gabriella Grilli ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza in una classe seconda della scuola Primaria, dove sarà attivata l'attività didattica sotto forma di D.a.d. per l'intera durata della quarantena fiduciaria. Il provvedimento parte da oggi e durerà fino a nuove indicazioni.