Covid, positivi quattro poliziotti della questura di Foggia: altri sei agenti in isolamento in attesa del tampone

Dopo il caso Covid-positivo riscontrato nella caserma 'Pedone' di via delle Casermette, il Coronavirus colpisce altri uomini in divisa, questa volta negli uffici della questura di via Gramsci, a Foggia.

Al momento, quattro agenti sono risultati positivi al tampone: le loro condizioni di salute sono discrete. Sono tutti paucisintomatici e per questo in trattamento nelle rispettive abitazioni. La Asl di Foggia ha disposto l'isolamento fiduciario per altri 6 agenti, che saranno presto sottoposti a tampone. In corso le attività di contact tracing per ricostruire la catena dei contatti dei soggetti coinvolti.