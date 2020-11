Coronavirus: 205 pazienti positivi ricoverati ai Riuniti, 25 in terapia intensiva e 81 nel reparto Malattie Infettive

Mentre in Puglia preoccupa l'alto tasso di mortalità, ieri si sono registrati 52 decessi di cui 31 in provincia di Foggia, la situazione dei posti letto occupati nelle terapie intensive nelle strutture sanitarie regionali non è cambiata di molto nelle ultime 24 ore. Da 210 a 211 (su 452 disponibili e altri 70 attivabili).

Questa mattina sono pervenuti i dati aggiornati sul numero dei pazienti Covid ricoverati presso il policlinico Riuniti di Foggia. Oggi 27 novembre è di 205, una settimana fa erano 165. Una variazione di quaranta unità in più.

Scendono da 26 a 25 le persone ricoverate in Rianimazione-Terapia Intensiva, ma umentano quelli occupati nelle Malattie Infettive, da 66 a 81. I pazienti ricoverati in Pneumologia passano da 52 a 53.

Salgono da nove a sedici quelli in malattie infettive ad indirizzo chirurgico-ostretrico, da 12 a quattordici i pazienti ricoverati nel reparto nefro-urologico. Altri sedici pazienti-Covid sono ricoverati nelle Malattie Infettive ad indirizzo gastroenterologico.

Fra quattro giorni, esattamente il 1 dicembre, negli ambienti dell’ex Medicina di urgenza del Pronto soccorso, l’ex Unità di terapia intensiva coronarica (Utic), l’ex reparto di Cardiologia con l’aggregazione di ambienti di servizio , verrà implementato con ulteriori venti posti letto il terzo modulo di Malattie Infettive che si trova al primo piano sopra al pronto soccorso.