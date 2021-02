Emergenza Covid, ancora pochi mesi prima della fine. Lopalco: "In estate potremmo lasciarcela alle spalle"

L'emergenza Covid sta per giungere al termine. Restano ancora pochi mesi: lo sostiene l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, secondo il quale in estate la pandemia potrebbe essere terminata anche perché tutte le persone fragili allora saranno vaccinate.

Intervenuto alla trasmisione 'Basta la salute' su RaiNews24, l'epidemiologo ha evidenziato l'importante di pianificare una giusta strategia nel periodo che va da oggi alla fine della primavera. Secondo Lopalco andrebbe rivisto anche l'algoritmo "con 21 indicatori e flussi di dati forniti da uffici e istituzioni diversi".

Per l'assessore - si legge su Adnkronos - il meccanismo è da rivedere: "Gestire questo algoritmo per delle decisioni che devono essere prese anche dalla politica non è semplice".