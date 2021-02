Intere famiglie contagiate a Orta Nova, c'è chi chiede la zona rossa. Il sindaco ai giovani: "Non sentitevi invincibili"

184 attualmente positivi a Orta Nova, intere famiglie contagiate dopo i festeggiamenti di alcune ricorrenze e alcuni cittadini chiedono la chiusura delle attività e finanche l'istituzione della zona rossa.

L'aumento dei casi potrebbe essere legato al focolaio sviluppato in una rsa locale, puntualizza il primo cittadino. Lasorsa precisa che il virus circola all'interno delle mura domestiche. "Se dopo un anno non riusciamo a capire alcune cose possiamo fare tutte le multe che vogliamo ma non so quanto possano bastare".

Poi mette in guardia i giovani: "Non sentite invincibili, in ospedale ci sono giovani che lottano tra la vita e la morte"