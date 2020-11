Il Covid colpisce anche Lasorsa: positivo il sindaco di Orta Nova

Un altro sindaco della provincia di Foggia positivo al Covid-19: è Mimmo Lasorsa, primo cittadino di Orta Nova. È stato lui stesso ad annunciarlo con un post su Facebook: "In questi giorni ho avvertito dei sintomi riconducibili al virus e di conseguenza mi sono subito messo in quarantena. Nella giornata di ieri ho fatto il tampone che ha dato esito positivo".

"Avrei voluto - prosegue Lasorsa - aggiornarvi in questi giorni della situazione emergenziale con alcuni videomessaggi, ma purtroppo l’intensificazione dei sintomi mi ha portato a dover desistere. Vi comunico che il comune questa mattina è stato interamente sanificato, quindi non c’è alcun rischio. Inoltre vi segnalo che giunte e consigli comunali verranno fatti completamente online. L’azione amministrativa andrà avanti ugualmente con la mia squadra di cui mi fido ciecamente. Io cercherò in questo momento, nei limiti consentiti, di avere sempre un occhio di riguardo a tutto quello che si farà d’ora in poi".

"Purtroppo stiamo vivendo in una situazione emergenziale soprattutto negli ospedali. Quindi essere colpiti dal virus è molto semplice. Per questo vi chiedo sempre di utilizzare tutte le precauzioni: mettete la mascherina; igienizzatevi le mani e mantenete la distanza sociale. Questo non è un gioco. È una terribile realtà che stiamo vivendo e se ne potrà uscire solo se ognuno di noi farà la sua parte. Vi informo inoltre - aggiunge Lasorsa - che nelle riunioni con i miei assessori e consiglieri abbiamo sempre mantenuto le giuste precauzioni. Per questo l’ASL non ha disposto ad alcuni di loro la quarantena. C’è chi ha voluto mettersi autonomamente in isolamento fiduciario per una questione di precauzione. Ma tengo a sottolineare che a nessuno di loro è stata disposta la quarantena".



La chiosa è dedicata a un aggiornamento dei casi attualmente positivi nel comune dei Cinque Reali Siti: "A Orta Nova abbiamo 143 positivi; 95 persone in quarantena e 75 persone con esito negativo. Mi raccomando cittadini e cittadine: manteniamo alta l’attenzione.".