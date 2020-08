"Nessun positivo a Orta Nova", Lasorsa smentisce il bollettino: "Non ci sono casi attivi"

Ancora una volta un sindaco della provincia di Foggia prende la parola per smentire la presenza di nuove positività all'interno del proprio comune rispetto a quanto dichiarato dalla Regione Puglia attraverso il bollettino epidemiologico. Dopo i casi di Orsara e Bovino, è il turno di Orta Nova. Nella mappa degli attualmente positivi di oggi, infatti, il comune ortese risultava tra i quelli con 1-5 casi attivi.

"In virtù delle tante voci che stanno girando in queste ultime ore - dichiara il sindaco Mimmo Lasorsa -, voglio informarvi sull'ultima situazione aggiornata per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. L'ultima situazione pervenutami dalla Prefettura di Foggia, oggi 10 agosto 2020, conferma che ci sono 3 persone in sorveglianza di isolamento fiduciario; di queste 2 hanno effettuato il tampone che è risultato negativo e 1 persona che terminerà l'isolamento il 14 agosto ed effettuerà il tampone. Quindi al momento smentisco ogni notizia relativa a casi positivi presenti ad Orta Nova".