"Stiamo vivendo un brutto momento". Il Covid entra in una casa di riposo, contagiati ospiti e operatori a Orta Nova

"Stiamo vivendo un brutto momento". E' quanto sostengono le suore domenicane del santissimo sacramento dalla casa di riposo per anziani 'Madre Tarcisia Vasciaveo' di Orta Nova, dove domenica scors sono risultati positivi la maggior parte del personale e degli ospiti

"Il Covid è entrato anche qui all'inizio della settimana scorsa quando si sono manifestati casi febbrili da parte di alcune “nonne ospiti”, d’intesa con il direttore sanitario, il dott. L. Cascarano e la dott.ssa A. Di Lauro si è deciso di attenzionare la situazione al dipartimento della Asl, il quale sottoponeva le nonne a tampone faringeo per la ricerca di infezione da Cvoci 19. L’esito positivo ha fatto sì che la struttura mettesse in atto tutti i protocolli e percorsi anti Covid"

Sabato 10 ottobre tutte le suore, operatori e ospiti hanno eseguito, nella struttura, il tampone faringeo. Nella giornata di domenica il dipartimento della Asl ha comunicato in via ufficiosa la positività della maggior parte del personale e delle ospiti.

Da ieri pomeriggio in struttura sono presenti medici della Asl che non hanno evidenziato la necessità di trasferire presso altre sedi gli ospiti in quanto lo stato di salute non ha carattere d’urgenza e di eccezionalità.

Intanto permane sotto rigido controllo l’organizzazione assistenziale presso la casa di riposo in questa delicata fase di emergenza Covid-19. Le famiglie sono costantemente informate e prosegue, con risultati estremamente positivi, il servizio di videochiamate nonne/parenti.