Coronavirus a Orta Nova, contagi e isolamenti fiduciari continuano a calare: "Stabilizzare la curva in vista delle festività"

Continua a scendere la curva dei contagi nel comune di Orta Nova dove, secondo l'ultimo aggiornamento diramato dal sindaco Mimmo Lasorsa, si registrano 133 persone positive e 18 in isolamento fiduciario.

Entrambi i dati risultano in calo rispetto al precedente aggiornamento del 30 novembre, quando i positivi erano 174 e le persone in quarantena 30. "Come immaginavamo, stiamo registrando un calo dei positivi all'interno del nostro paese. Soprattutto dopo le restrizione attuate nelle scorse settimane. L'obiettivo è assolutamente far rimanere la curva stabile soprattutto in virtù delle festività del Natale che ci attendono", ha dichiarato il primo cittadino.