Coronavirus: 12 positivi a Foggia. Due sono sintomatici, 4 individuati durante gli screening di pre-ricovero. "Necessarie misure di sicurezza"

Per quel che concerne i contagi di oggi - 60 nuovi positivi in tutta la Puglia, 12 nel Foggiano - il dg dell'Asl di Foggia, Vito Piazzolla, spiega: "Si tratta di 4 persone individuate durante l'attività di screening di pre-ricovero; 5 contatti stretti di casi già noti; 2 persone sintomatiche; 1 cittadino straniero presente sul territorio provinciale. Tutti sono già stati presi in carico dal servizio di Igiene aziendale che ha predisposto le attività di indagine epidemiologica, la sorveglianza sanitaria attiva volontaria e il relativo monitoraggio quotidiano dello stato di salute. È di fondamentale importanza che tutta la comunità adotti le norme igienico-sanitarie più idonee per evitare il diffondersi del contagio: utilizzo della mascherina, lavaggio frequente delle mani e distanziamento sociale”.

La situazione nelle altre province