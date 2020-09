Covid, impennata di casi nel Barese: ben 70. In Capitanata 7 nuovi contagi: "Disposta sorveglianza sanitaria attiva"

Dei 117 casi registrati oggi in Puglia, 7 sono stati accertati nella provincia di Foggia. Come spiega Vito Piazzolla, dg dell'Asl Foggia, "si tratta di 3 persone sintomatiche, 3 contatti di casi già noti e 1 persona individuata durante le attività di screening di pre-ricovero. Il Servizio di Igiene aziendale sta prontamente ricostruendo le catene di contagio e disponendo la sorveglianza sanitaria attiva volontaria".

La situazione nelle altre province

Anche oggi, la maggior parte dei contagi sono stati registrati nella provincia di Bari: "Il nostro Dipartimento di Prevenzione ha registrato 70 casi di positività al virus. Gran parte di questi, 45, sono stati individuati durante l’attività di tracciamento di contatti stretti collegati a casi già noti, mentre i restanti sono emersi in fase di triage in strutture sanitarie”, dichiara Antonio Sanguedolce, dg dell'Asl Bari.

Sono in corso le indagini epidemiologiche per ricostruire l'origine dei 2 casi registrati nella Bat. Stesso numero di positività nel Brindisino, che riguardano un cittadino straniero residente nel territorio il quale ha effettuato volontariamente un tampone sierologico che ha rilevato la presenza di anticorpi, ragion per cui è stato sottoposto a tampone che ha dato esito positivo. Il secondo contagiato è un contatto stretto di un caso già accertato nei giorni scorsi.

"Degli 8 casi registrati oggi dal Dipartimento di prevenzione, 6 si riferiscono a persone entrate in stretto contatto con un caso già noto, 2 a cittadini temporaneamente presenti nella nostra provincia, uno dei quali già in isolamento”, spiega il dg dell'Asl di lecce Rodolfo Rollo.

Continuano, infine, a registrarsi positività nella Rsa di Ginosa, dove da giorni è stato individuato un focolaio. 12 dei 23 casi individuati oggi sono legati al focolaio, a completamento dei tamponi a personale e ospiti. Per quanto riguarda i restanti undici casi, come dichiara il dg dell'Asl Ta Stefano Rossi 3 sono stati individuati a seguito di triage sindromico effettuati dai medici di medicina di base, 8 da attribuire a cluster di persone le quali avevano parenti positivi. Il dipartimento di prevenzione attraverso i tecnici e medici segue costantemente e responsabilmente il territorio al fine di evitare l’ulteriore diffusione del virus”.